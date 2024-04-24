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Начал работу Международный научно-практический форум по вопросу противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Новости
Начал работу Международный научно-практический форум по вопросу противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма


24 апреля 2024 года в Нижнем Новгороде начал работу Международный научно-практический форум «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма». В мероприятии принял участие заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.

Центральными событиями первого дня форума стали пленарная сессия «Актуальные вопросы борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма на современном этапе» и заседание Совета БРИКС по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Представители стран обменялись опытом, а также обсудили совместные проекты и вопросы взаимодействия профильных ведомств.

Игорь Паньшин поприветствовал участников Международного научно-практического форума от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова: «Актуальность темы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма очевидна и не требует особых аргументов. Работа в указанной сфере на окружном уровне является одним из механизмов общей национальной системы противодействия подозрительным финансовым операциям. Она непосредственно координируется руководителем Администрации Президента России Антоном Вайно. В округе на постоянной основе организовано проведение финансового мониторинга, определены региональные риски и угрозы, разрабатываются меры противодействия со стороны правоохранительных и контрольно-надзорных органов».

Заместитель полпреда также сообщил, что по итогам визита миссии ФАТФ в Российскую Федерацию в марте 2019 года дана положительная оценка организации работы «антиотмывочной» системы Приволжского федерального округа.

На пленарной сессии выступили заместитель Председателя Совета Федерации – Председатель Форума парламентариев государств-членов ЕАГ Николай Журавлев, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также руководители профильных российских и зарубежных министерств и ведомств, эксперты из Белоруссии, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Кубы, ОАЭ, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эфиопии и других стран.

В рамках форума участники смогут посетить тематические круглые столы и обсудить глобальные и национальные тенденции в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, обменяться опытом в вопросах финансовой безопасности и регулирования виртуальных активов на полях студенческой конференции ННГУ имени Н.И.Лобачевского.

Форум организован Федеральной службой по финансовому мониторингу, Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (СРПФР).