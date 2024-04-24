Молодые саратовские ученые приглашаются на конкурс «Умник-Электроника» с грантом 1 млн рублей

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Целью конкурса является поддержка молодых ученых и специалистов, ориентированных на создание инновационных проектов в области электроники и микроэлектроники, а также вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность.Сумма гранта составляет 1 млн рублей на 12 месяцев.Заявки принимаются до 3 июня 2024 года через систему АС Фонд-М (online.fasie.ru/m)Консультационную поддержку участия в конкурсе можно получить у сотрудников саратовского представительства Фонда содействия инновациям по тел.: (8452) 75-64-03 или по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85.