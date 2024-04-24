24 апреля 2024 СРЕДА
Новости
17:02 | 24 апреля
Начал работу Международный научно-практический форум по вопросу противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
11:00 | 24 апреля
Молодые саратовские ученые приглашаются на конкурс «Умник-Электроника» с грантом 1 млн рублей
10:00 | 24 апреля
В Саратовской области определят лучших наставников на предприятиях
09:14 | 24 апреля
В Саратове акция «Вода Россия» пройдет на волжском острове и городской набережной
20:11 | 23 апреля
В Саратовской области продолжается снос расселенных аварийных домов
15:00 | 23 апреля
В Ижевске стартовал окружной финал V фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»
14:00 | 23 апреля
Увеличить пенсию помогут долгосрочные сбережения
13:00 | 23 апреля
Производители беспилотников получат субсидии на 1 млн рублей
12:00 | 23 апреля
Ученые из России, Белоруси и Таджикистана объединили усилия в борьбе с терроризмом
11:00 | 23 апреля
Новые хоккейные площадки появятся в Саратове и Пугачеве
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Молодые саратовские ученые приглашаются на конкурс «Умник-Электроника» с грантом 1 млн рублей

Новости
Фонд содействия инновациям открывает приём заявок на конкурс «Умник-Электроника» для учёных от 18 до 35 лет.



Целью конкурса является поддержка молодых ученых и специалистов, ориентированных на создание инновационных проектов в области электроники и микроэлектроники, а также вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность.

Сумма гранта составляет 1 млн рублей на 12 месяцев.

Заявки принимаются до 3 июня 2024 года через систему АС Фонд-М (online.fasie.ru/m)

Консультационную поддержку участия в конкурсе можно получить у сотрудников саратовского представительства Фонда содействия инновациям по тел.: (8452) 75-64-03 или по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85.