Молодые саратовские ученые приглашаются на конкурс «Умник-Электроника» с грантом 1 млн рублей
Фонд содействия инновациям открывает приём заявок на конкурс «Умник-Электроника» для учёных от 18 до 35 лет.
Целью конкурса является поддержка молодых ученых и специалистов, ориентированных на создание инновационных проектов в области электроники и микроэлектроники, а также вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность.
Сумма гранта составляет 1 млн рублей на 12 месяцев.
Заявки принимаются до 3 июня 2024 года через систему АС Фонд-М (online.fasie.ru/m)
Консультационную поддержку участия в конкурсе можно получить у сотрудников саратовского представительства Фонда содействия инновациям по тел.: (8452) 75-64-03 или по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85.
Целью конкурса является поддержка молодых ученых и специалистов, ориентированных на создание инновационных проектов в области электроники и микроэлектроники, а также вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность.
Сумма гранта составляет 1 млн рублей на 12 месяцев.
Заявки принимаются до 3 июня 2024 года через систему АС Фонд-М (online.fasie.ru/m)
Консультационную поддержку участия в конкурсе можно получить у сотрудников саратовского представительства Фонда содействия инновациям по тел.: (8452) 75-64-03 или по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85.