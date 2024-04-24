В Саратовской области определят лучших наставников на предприятиях

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С 25 апреля в Саратовской области стартует региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» в рамках реализации национального проекта Президента Владимира Путина «Производительность труда».«Наставничество – крайне актуальный на сегодня инструмент подготовки кадров на предприятии. Он позволяет без создания отдельных корпоративных институтов организовать систему обучения и адаптации новых сотрудников. Чтобы собрать опыт отечественных предприятий по формированию системы наставничества на производстве, в рамках национального проекта «Производительность труда» уже шестой год проходит конкурс «Лучшие практики наставничества», - отмечает министр экономического развития области Андрей Разборов.Для предприятий-участников национального проекта открыты три номинации: «Прорывные технологии повышения производительности труда»; «Профессиональное развитие молодежи»; «Цифровые инновации на предприятии».Для наставников на предприятиях, не являющихся участниками национального проекта, в текущем году предусмотрены две специальные номинации: «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в индустрии гостеприимства».Прием документов на участие в конкурсе проводится до 31 мая.