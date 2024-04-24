В Саратове акция «Вода Россия» пройдет на волжском острове и городской набережной

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22 апреля на пресс-конференции организаторы одной из самых крупных волонтерских акций «Вода России» рассказали о планах на год.В этом году акция в нашей стране пройдет уже в одиннадцатый раз. В новом сезоне, волонтеры акции «Вода России» будут активно вовлечены в уборку берегов водоемов по всей стране.В Саратовской области в текущем году центральная акция «Вода России» пройдет 19 мая на набережной Саратова, а также на волжском острове «Городские пески». О том, какие активности в сфере экологии реализуются на территории Саратовской области рассказал профильный министр.«В Саратовской области за три последних года количество участников в акции «Вода России» увеличилось вдвое, а протяженность убранных берегов возросла в три раза. В прошлом году акцию поддержали уже более 10 тысяч жителей региона, проведено 730 мероприятий и убрано около 750 км береговой зоны водоемов. Отрадно осознавать, что с каждым годом количество участников акции увеличивается, а берега становятся все чище. Сегодня каждый из нас в душе должен стать экологом», - считает Константин Доронин.Дополнительный акцент в этом году сделан и на образовательном компоненте: повышение экологической грамотности населения, в том числе через конкурсы и эко-марафоны. Так по инициативе ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России организован и проходит в рамках данной акции конкурс «Общий сбор». Принять участие в нем могут все, кого волнует тема экологии и сохранения чистоты водных ресурсов нашей страны.