В Саратовской области продолжается снос расселенных аварийных домов

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В 2023 году в регионе завершилась реализация первого этапа (2022-2023гг.) программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2022-2026 годы, в которую включены многоквартирные дома, признанные аварийными в период с 01.01.2017 г. до 01.01.2022г. По его итогам расселено 202 многоквартирных дома, в которых проживали 7,3 тысячи человек. В рамках второго этапа новое жилье получат 5,8 тысяч человек, проживающих в 173 домах.Отметим, что благодаря решению Президента страны Владимира Путина дополнительно расселены аварийные дома в Летном городке Энгельса.По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в апреле текущего года активизирована работа по сносу аварийных домов на территории г. Саратова. До конца года планируется снести не менее 50 расселенных аварийных домов.«Большая часть домов, планируемых к сносу, находится в Волжском и Фрунзенском районах города. Мероприятия по ликвидации строений направлены на обеспечение безопасности граждан. Если на освобожденных после сноса домов пространствах будет запланировано строительство многоквартирных домов, такое строительство будет вестись в соответствии с действующим законодательством. Напомню, что на территории области строительство МКД возможно только при наличии свободных мест в объектах соцсферы поблизости. Освободившиеся территории будут использоваться и для других целей, например, для создания зеленых зон», - рассказал и.о. заместителя председателя правительства Сергей Соколов.