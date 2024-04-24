24 апреля 2024 СРЕДА
Новости
20:11 | 23 апреля
В Саратовской области продолжается снос расселенных аварийных домов
15:00 | 23 апреля
В Ижевске стартовал окружной финал V фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»
14:00 | 23 апреля
Увеличить пенсию помогут долгосрочные сбережения
13:00 | 23 апреля
Производители беспилотников получат субсидии на 1 млн рублей
12:00 | 23 апреля
Ученые из России, Белоруси и Таджикистана объединили усилия в борьбе с терроризмом
11:00 | 23 апреля
Новые хоккейные площадки появятся в Саратове и Пугачеве
10:00 | 23 апреля
Нефрологи ПФО помогают улучшить качество жизни пациентов с заболеваниями почек
09:00 | 23 апреля
В Саратове дан старт региональному этапу Всероссийских конкурсов педагогического мастерства
16:00 | 22 апреля
Одиннадцатиклассница из Ртищево стала победительницей Всероссийской олимпиады школьников второй раз
15:00 | 22 апреля
В Саратове завершился Муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области продолжается снос расселенных аварийных домов

Новости
В Саратовской области продолжается снос расселенных аварийных домов


В 2023 году в регионе завершилась реализация первого этапа (2022-2023гг.) программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2022-2026 годы, в которую включены многоквартирные дома, признанные аварийными в период с 01.01.2017 г. до 01.01.2022г. По его итогам расселено 202 многоквартирных дома, в которых проживали 7,3 тысячи человек. В рамках второго этапа новое жилье получат 5,8 тысяч человек, проживающих в 173 домах.

Отметим, что благодаря решению Президента страны Владимира Путина дополнительно расселены аварийные дома в Летном городке Энгельса.

По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в апреле текущего года активизирована работа по сносу аварийных домов на территории г. Саратова. До конца года планируется снести не менее 50 расселенных аварийных домов.

«Большая часть домов, планируемых к сносу, находится в Волжском и Фрунзенском районах города. Мероприятия по ликвидации строений направлены на обеспечение безопасности граждан. Если на освобожденных после сноса домов пространствах будет запланировано строительство многоквартирных домов, такое строительство будет вестись в соответствии с действующим законодательством. Напомню, что на территории области строительство МКД возможно только при наличии свободных мест в объектах соцсферы поблизости. Освободившиеся территории будут использоваться и для других целей, например, для создания зеленых зон», - рассказал и.о. заместителя председателя правительства Сергей Соколов.