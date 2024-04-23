Увеличить пенсию помогут долгосрочные сбережения

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22 апреля состоялся вебинар, посвященный новому финансовому инструменту - программе долгосрочных сбережений. Эксперты пояснили, кому выгоден этот проект и как стать его участником.«Программа долгосрочных сбережений – это надежная копилка. Вы можете откладывать понемногу по собственному желанию, а государство будет добавлять вам в эту копилку и предоставлять льготы», – рассказал заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич. По его словам, главная цель программы – развитие культуры долгосрочных сбережений на глобальные цели: покупку недвижимости, крупные приобретения, образование детей или внуков.Отчисления спикер рекомендовал делать на регулярной основе – «хотя бы по небольшой сумме каждый месяц. В краткосрочной перспективе это небольшие вложения, но за 15 лет вы сможете накопить значительный капитал», – пояснил он.Кстати, участником программы может стать любой гражданин, достигший 18 лет. Для этого необходимо заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). На текущий момент операторами программы являются 18 НПФ из 36 действующих, уточнила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова (их перечень размещен на сайте ЦБ РФ).На прошлой неделе заключено уже более 342 тысяч договоров. Более 42 тысяч россиян решили перевести в эту программу свои обязательные пенсионные накопления», – поделилась статистикой Шишлянникова.Отметим: в первые три года государство будет софинансировать вложения на сумму до 36 тыс. рублей в год. Вложенные средства будут дополнительно увеличиваться за счет налоговых вычетов и инвестиционного дохода. Специалисты подчеркивают - благодаря этому, деньги не обесценятся из-за инфляции.Получить свои средства можно через 15 лет единоразово или ежемесячными выплатами. Однако в отдельных случаях (к их числу, к примеру, относятся дорогостоящие операции) получить доступ к деньгам можно будет в момент необходимости. Еще одно преимущество программы в том, что все накопленные средства наследуются.