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В Ижевске стартовал окружной финал V фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»

Новости
В Ижевске стартовал окружной финал V фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»

22 апреля в Ижевске стартовал окружной финал V фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» (сезона 2023 – 2024 годов).

Результаты регионального этапа V сезона Фестиваля «Театральное Приволжья», инициированного полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым стали рекордными – впервые в нем приняли участие около 20 тысяч молодых актеров из 1312 непрофессиональных театральных коллективов, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

Фестиваль будет проходить 4 дня. На нескольких творческих площадках коллективы из Республики Татарстан, Удмуртской и Чувашской Республик, Пермского края, Нижегородской и Самарской областей представят свои спектакли, ставшие победителями фестиваля. Кроме того, в столицу Удмуртии прибыли ребята, победившие в индивидуальных номинациях, а также в конкурсе афиш и плакатов (Республика Мордовия, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская и Пензенская области).

Первым финал театрального фестиваля открыл коллектив из Чувашской Республики с постановкой «Доминант» (лауреат III степени, номинация «Молодежь»). 23 апреля пройдут показы спектаклей «Крылья» юных актеров из Пермского края (лауреат I степени, номинация «Дети») и «А я думал, что это был сон…» коллектива из Удмуртской Республики (лауреат III степени, номинация «Дети»), 24 апреля зрителям покажут постановку детской труппы из Татарстана «Кечтyк» (лауреат II степени, номинация «Дети»), а в заключительный день, 25 апреля, состоятся показ спектакля «Дракон» коллектива из Нижегородской области (лауреат I степени, «Молодежь»), а затем торжественная церемония награждения победителей Фестиваля «Театральное Приволжье».

В этом году для победителей фестиваля подготовлена особая награда – участие в спецпроекте «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024», где в течение 8 дней на теплоходе по Волге педагоги и режиссеры Российского института театрального искусства ГИТИС будут работать с молодыми актерами. В рамках лаборатории режиссеры-выпускники ГИТИСа вместе с актерами подготовят свои эскизы к будущим спектаклям и презентуют их в городах-участниках фестиваля: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове.
Театральные постановки, ставшие победителями, призерами и финалистами фестиваля, а также лучшие театральные афиши и плакаты можно увидеть на сайте театральноеприволжье.рф.