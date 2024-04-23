Производители беспилотников получат субсидии на 1 млн рублей

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Поддержка оказывается безвозмездно на конкурсной основе на возмещение части затрат по уплате первого взноса по договорам лизинга, заключенным в текущем году. Максимальный размер субсидии одному получателю составляет 1 млн рублей.Возмещению подлежат затраты в размере 90% от суммы уплаченного первого лизингового взноса. Результатом предоставления субсидии должно стать создание предпринимателем в текущем году не менее 5% новых рабочих мест от среднесписочной численности работников.«Это исключительно региональная мера поддержки. Она предоставляется за счет средств областного бюджета без привлечения федерального софинансирования. В этом году, учитывая высокую потребность, по инициативе Губернатора Романа Викторовича Бусаргина, объем финансирования увеличен до 30 млн рублей», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.В числе приоритетных получателей субсидии - производители беспилотных авиационных систем, предприниматели, осуществляющие деятельность по обучению работе с ними, а также оказывающие услуги с использованием беспилотников.Прием заявок министерством экономического развития области планируется начать в июне – июле текущего годаПоддержка предпринимателей — одно из ключевых направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.