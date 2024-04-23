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Производители беспилотников получат субсидии на 1 млн рублей

Новости

В 2024 году до 30 млн рублей увеличено финансирование на предоставление предпринимателям области субсидии на развитие лизинга основных средств.




Поддержка оказывается безвозмездно на конкурсной основе на возмещение части затрат по уплате первого взноса по договорам лизинга, заключенным в текущем году. Максимальный размер субсидии одному получателю составляет 1 млн рублей.

Возмещению подлежат затраты в размере 90% от суммы уплаченного первого лизингового взноса. Результатом предоставления субсидии должно стать создание предпринимателем в текущем году не менее 5% новых рабочих мест от среднесписочной численности работников.

«Это исключительно региональная мера поддержки. Она предоставляется за счет средств областного бюджета без привлечения федерального софинансирования. В этом году, учитывая высокую потребность, по инициативе Губернатора Романа Викторовича Бусаргина, объем финансирования увеличен до 30 млн рублей», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.

В числе приоритетных получателей субсидии - производители беспилотных авиационных систем, предприниматели, осуществляющие деятельность по обучению работе с ними, а также оказывающие услуги с использованием беспилотников.

Прием заявок министерством экономического развития области планируется начать в июне – июле текущего года

Поддержка предпринимателей — одно из ключевых направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.