Ученые из России, Белоруси и Таджикистана объединили усилия в борьбе с терроризмом

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В Саратове в Поволжском институте управления имени П.А.Столыпина - филиале РАНХиГС состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы информационного противодействия распространению идеологии терроризма». Соорганизатором мероприятия выступило министерство информации и массовых коммуникаций региона.С приветственным словом к участникам конференции обратились заместитель директора Поволжского института управления Ирина Иванова, заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко и советник министра информации и массовых коммуникаций области Александр Шугаев.«Саратовская область с давних времен славится своей этнической историей. Сегодня в нашем регионе одновременно проживают представители более 130 национальностей. В стране, в нашей области сложилось многонациональное общество, но вместе с тем мы - единый народ», - отметил Тимофей Лещенко.По словам организаторов ежегодной конференции, география ее участников значительно расширилась. С докладами выступили исследователи из 8 регионов России, а также представители Республики Беларусь и Республики Таджикистан.Посредством видеосвязи перед участниками мероприятия выступил Карамалишо Карамалишоев, вице-ректор по науке и инновации Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан. «Противостояние распространению террористических идей должно вестись общими усилиями всего мирового сообщества», - подчеркнул ученый.Профессор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Александр Ивановский поделился опытом противодействия деструктивному влиянию на общественное мнение прозападных СМИ.По итогам конференции планируется издание сборника научных статей с докладами представителей исполнительных органов области, местного самоуправления и высших учебных заведений.