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Новые хоккейные площадки появятся в Саратове и Пугачеве

Новости
Новые хоккейные площадки появятся в Саратове и Пугачеве

По решению губернатора области Романа Бусаргина победители регионального этапа Всероссийского турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» получили сертификаты на строительство хоккейной площадки с раздевалками. Победителями турнира стали команды «Звездочка» и «Альтернатива» из Саратова и команда «Медведь» из Пугачева.

Министр спорта области Олег Дубовенко провел рабочую встречу с родителями и тренерским составом саратовских команд.

Участники совещания отметили, что строительство спортивных объектов будет способствовать увеличению числа дворовых команд. В свою очередь важно, чтобы за новыми хоккейными коробками осуществлялся должный уход: качественная подготовка льда, своевременная очистка от снега.

«Так как Кумысная поляна пользуется большой популярностью у горожан в зимний период и температура воздуха на ней обычно ниже на несколько градусов, чем в городе, целесообразно рассмотреть обустройство хоккейной коробки на территории одного из оздоровительных учреждений»,- предложил руководитель команды «Альтернатива» Николай Апарин.

В ходе обсуждения, местом размещения второй ледовой площадки был определен лицей №53 в Заводском районе.

В настоящее время разрабатывается техническое задание, после чего будут объявлены конкурсные процедуры. Новые спортивные объекты появятся к началу зимнего сезона.