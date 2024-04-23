В Саратове дан старт региональному этапу Всероссийских конкурсов педагогического мастерства

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Сегодня в лицее «Звезда» стартовал региональный этап Всероссийских конкурсов профессионального мастерства педагогических работников Саратовской области: «Учитель года – 2024», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям – 2024», «Профи XXI века», «Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог года».Первый конкурсный день начался с торжественного открытия, после которого у участников начались конкурсные испытания.С приветственным словом к конкурсантам обратилась первый заместитель министра образования области Елена Нерозя:«Конкурсные движения дают возможность проявить свои таланты, показать профессиональное педагогическое мастерство, образовательные технологии и лучшие практики. Я уверена, что все участники смогут проявить максимум своих возможностей, показать все, на что они способны, как настоящие работники системы образования».За звание победителя региональных этапов конкурсов поборются 63 педагога. В течение недели участники продемонстрируют свои педагогические наработки, вступят в честное профессиональное соревнование с коллегами и получат полезный опыт.Объявление победителей и призеров пройдет 26 апреля 2024 года на церемонии торжественного закрытия конкурсов.