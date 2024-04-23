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Одиннадцатиклассница из Ртищево стала победительницей Всероссийской олимпиады школьников второй раз

Новости
Одиннадцатиклассница из Ртищево стала победительницей Всероссийской олимпиады школьников второй раз


С 15 марта 2024 года стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2023/2024 учебном году. Олимпиада продлится до 3 мая 2024 года.

Заключительный этап олимпиады по русскому языку проходил в Ставропольском крае в Северо-Кавказском федеральном университете. Сегодня на торжественной церемонии закрытия оглашены имена победителей и призеров.

Диана Петрушина, ученица 11 класса лицея №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево, которая представляла на олимпиаде Саратовскую область, стала лучшей во второй раз.

Диана получила диплом победителя заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2023/2024 учебном году.