В Саратове завершился Муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

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18 команд из общеобразовательных школ города Саратова собрались на базе школы №23 имени Героя Советского Союза С.В. Астраханцева, чтобы побороться за звание лучшего отряда. Первые соревновались в строевой подготовке, сборке и разборке автомата, а также в прохождении военизированной полосы препятствий.Участники соревновались в строевой подготовке, сборке и разборке автомата, а также в прохождении военизированной полосы препятствий.По общему зачету места среди отрядов распределились следующим образом:В младшей возрастной категории (11-13 лет):