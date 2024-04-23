В Саратове завершился Муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
18 команд из общеобразовательных школ города Саратова собрались на базе школы №23 имени Героя Советского Союза С.В. Астраханцева, чтобы побороться за звание лучшего отряда. Первые соревновались в строевой подготовке, сборке и разборке автомата, а также в прохождении военизированной полосы препятствий.
Участники соревновались в строевой подготовке, сборке и разборке автомата, а также в прохождении военизированной полосы препятствий.
По общему зачету места среди отрядов распределились следующим образом:
В младшей возрастной категории (11-13 лет):