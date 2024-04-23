Жителей Саратовской области ожидает первая в этом году шестидневная рабочая неделя

просмотров: 137

На Первомай саратовцы будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая.При этом суббота, 27 апреля, будет рабочим днем для работающих в режиме пятидневной рабочей недели. Выходной перенесен на 29 апреля.Работающие в режиме шестидневной недели будут отдыхать в среду 1 мая, а вторник 30 апреля, станет для них рабочим днем, сокращенным на один час.Напомним, ко Дню Победы жители области будут отдыхать с 9 по 12 мая.Для занятых в режиме шестидневной рабочей недели днем отдыха станет 9 мая.8 мая для всех жителей области - сокращенный рабочий день.Кроме того, саратовцев ждет дополнительный выходной на Радоницу 14 мая. Понедельник, 13 мая, для всех жителей области будет рабочим днем, сокращенным на один час.При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются.