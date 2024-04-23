13 медалей привезли рифовцы с чемпионата России на короткой воде

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В Краснодаре завершился чемпионат России на короткой воде среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата с участием 10 представителей детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».Более 200 спортсменов из 37 субъектов РФ вели борьбу за медали. Среди участников были и титулованные спортсмены, чемпионы Паралимпийских игр - шестикратный чемпион Андрей Калина, двукратные чемпионы Константин Лисенков, Андрей Николаев, Богдан Мозговой.Результатом выступлений спортсменов школы «РиФ» на чемпионате России стали 13 медалей, в числе которых 2 золотые, 10 серебряных и 1 бронзовая.Мастер спорта России Андрей Мельников завоевал «золото» на дистанции 100 метров на спине, три серебряные медали на дистанциях 400 метров вольным стилем, эстафетах вольным стилем и комбинированной 4 по 50 метров. При участии в заплывах пловцов категории «вне конкурса» на дистанции 100 метров вольным стилем Андрей установил новый рекорд России в классе S6.Мастер спорта России Олеся Губарева завоевала золотую медаль на дистанции 50 вольным стилем с новым рекордом России в классе S5 и серебряную медаль на дистанции 100 м вольным стилем.Кандидат в мастера спорта России Илья Валынкин стал обладателем двух серебряных медалей в эстафетах вольным стилем и комбинированной 4 по 50 метров.Мастер спорта России Владислав Гладин принес в копилку Саратовской сборной две серебряные медали в эстафетах вольным стилем и комбинированной 4 по 50 метров.Кандидат в мастера спорта России Илья Ягудин стал серебряным медалистом в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем.Кандидат в мастера спорта России Виталий Шаповалов финишировал вторым в комбинированной эстафете 4 по 50 метров.Кандидат в мастера спорта России Неля Давыдова с третьим результатом завершила дистанцию 50 метров вольным стилем.Спортсмены Илья Валынкин, Неля Давыдова и Анастасия Строкина впервые выполнили норматив для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России».Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Татьяна Шумилова, Галина Серебрякова, Артем Афанасьев.