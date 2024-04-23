Школьники региона прошли профессиональные пробы и встретились с потенциальными работодателями

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В регионе прошел День открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». В этот день выпускники школ и родители пришли в колледжи и техникумы, чтобы узнать о преимуществах обучения и особенностях программ проекта в кластерах «Машиностроение», «Сельское хозяйство», «Педагогика - регион 64», «Коммуникационные технологии в сельском хозяйстве». Базовыми учреждения кластеров являются Энгельсский промышленно-экономический колледж, Вавиловский университет, Вольский педагогический колледж и Балашовский техникум механизации сельского хозяйства.Специально для ребят в мастерских и лабораториях были проведены профессиональные пробы, мастер-классы, экскурсии и встречи с представителями ведущих предприятий области. Некоторые ребята уже определились с выбором профессии и оценили перспективы обучения по федеральному проекту.«Мы с нетерпением ждали День открытых дверей, чтобы открыть для себя новые возможности при выборе профессии. Преподаватели колледжа помогли погрузиться в представленные специальности с помощью современного оборудования в мастерских и лабораториях, а сотрудники предприятий рассказали о востребованных профессиях»,- отметили участники.