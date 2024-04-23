Саратовских общественников впечатлила экспозиция «Поезда Победы»

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На железнодорожном вокзале Саратова второй день работает уникальная интерактивная экспозиция «Поезд Победы». Выставку уже посетили более тысячи человек. Среди них - общественники, волонтеры и добровольцы.Одним из первых уникальный состав увидел руководитель регионального исполкома движения «Бессмертный полк России», участник спецоперации Андрей Бердников.«Персонажи, которых можно встретить во время экскурсии,— реальные герои. Здесь мы увидели и первых героических защитников Брестской крепости, и замученных в концлагерях военнопленных, и мирных советских жителей, для которых война стала поворотной точкой в судьбе, и, конечно же, маршалов Победы. После посещения поезда выходишь с осознанием, что нельзя допустить повторения тех событий, что необходимо помнить через года и века о подвиге советского народа», - поделился впечатлениями участник СВО.Волонтёр Марина Мылышева отметила, что в регионе ведётся масштабная работа по патриотическому воспитанию школьников. Подобные выставки - это возможность в доступном для учащихся формате рассказать о нашей истории, о том как ковалась Победа.«Экспозиция, конечно, впечатлила. Сложно остаться с сухими глазами. Это наша история. Мы должны ей гордиться. И наше подрастающее поколение, наши дети должны знать эту историю. Это был подвиг, благодаря которому мы сейчас живём. И то, что сейчас ребята находятся в зоне СВО - это действительно продолжение подвига наших прадедов. Пришли на экспозицию с ребёнком, ему 8 лет. Он знает историю прадеда, который дошёл до Берлина. В моей семье никто не выжил, поэтому для меня это все было сложно, тяжело. Больно смотреть на то, что участники Великой Отечественной войны пережили. Мы должны знать свою историю и передавать её из поколения в поколение», - прокомментировала Марина Малышева.«Благодаря таким детализированным проектам и рождается достоверность, ведь попадая в вагоны поезда, ты погружаешься в атмосферу тех дней, и в этот момент стираются грани между прошлым и настоящим. Уверен, что такие проекты помогают улучшить качество патриотического воспитания и наполнить интересными мероприятиями досуг нашего подрастающего поколения», - уверен главный редактор ИА «Ветеранские вести», ветеран боевых действий Вячеслав Калинин.В составе эшелона 10 тематических вагонов, которые посвящены отдельным событиям или периодам Великой Отечественной войны.