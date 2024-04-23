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Саратовских общественников впечатлила экспозиция «Поезда Победы»

Новости
Саратовских общественников впечатлила экспозиция «Поезда Победы»


На железнодорожном вокзале Саратова второй день работает уникальная интерактивная экспозиция «Поезд Победы». Выставку уже посетили более тысячи человек. Среди них - общественники, волонтеры и добровольцы.

Одним из первых уникальный состав увидел руководитель регионального исполкома движения «Бессмертный полк России», участник спецоперации Андрей Бердников.

«Персонажи, которых можно встретить во время экскурсии,— реальные герои. Здесь мы увидели и первых героических защитников Брестской крепости, и замученных в концлагерях военнопленных, и мирных советских жителей, для которых война стала поворотной точкой в судьбе, и, конечно же, маршалов Победы. После посещения поезда выходишь с осознанием, что нельзя допустить повторения тех событий, что необходимо помнить через года и века о подвиге советского народа», - поделился впечатлениями участник СВО.

Саратовских общественников впечатлила экспозиция «Поезда Победы»

Волонтёр Марина Мылышева отметила, что в регионе ведётся масштабная работа по патриотическому воспитанию школьников. Подобные выставки - это возможность в доступном для учащихся формате рассказать о нашей истории, о том как ковалась Победа.

«Экспозиция, конечно, впечатлила. Сложно остаться с сухими глазами. Это наша история. Мы должны ей гордиться. И наше подрастающее поколение, наши дети должны знать эту историю. Это был подвиг, благодаря которому мы сейчас живём. И то, что сейчас ребята находятся в зоне СВО - это действительно продолжение подвига наших прадедов. Пришли на экспозицию с ребёнком, ему 8 лет. Он знает историю прадеда, который дошёл до Берлина. В моей семье никто не выжил, поэтому для меня это все было сложно, тяжело. Больно смотреть на то, что участники Великой Отечественной войны пережили. Мы должны знать свою историю и передавать её из поколения в поколение», - прокомментировала Марина Малышева.

Саратовских общественников впечатлила экспозиция «Поезда Победы»

«Благодаря таким детализированным проектам и рождается достоверность, ведь попадая в вагоны поезда, ты погружаешься в атмосферу тех дней, и в этот момент стираются грани между прошлым и настоящим. Уверен, что такие проекты помогают улучшить качество патриотического воспитания и наполнить интересными мероприятиями досуг нашего подрастающего поколения», - уверен главный редактор ИА «Ветеранские вести», ветеран боевых действий Вячеслав Калинин.

В составе эшелона 10 тематических вагонов, которые посвящены отдельным событиям или периодам Великой Отечественной войны.