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Почти 500 тыс. животных в области привито от ящура

Новости
Почти 500 тыс. животных в области привито от ящура


На территории региона полным ходом идут весенние противоэпизоотические мероприятия, направленные на предупреждение и недопущение распространения инфекционных заболеваний животных. В работе задействованы все ветеринарные специалисты учреждений.

За первый квартал текущего года специалистами государственной ветеринарной службы привито почти 500 тыс. восприимчивых животных против ящура, почти 170 тысяч против сибирской язвы, более 155 тыс. сельскохозяйственных и домашних животных против бешенства.

Кроме того, проведено около 630 тыс. исследований животных и птиц, в том числе более 156 тыс. исследований на бруцеллез, почти 123 тыс. - на туберкулез, более 107 тыс. - на лейкоз.

Отметим, что плановым противоэпизоотическим мероприятиям должно быть подвергнуто каждое животное. Очень важно, чтобы при проведении ветеринарных обработок был осуществлен полный охват имеющегося поголовья в хозяйствах всех форм собственности.

«Работа, направленная на своевременную профилактику и выявление опасных заболеваний животных, ведется непрерывно, благодаря чему эпизоотическая обстановка на территории области прогнозируемая и находится под контролем», - проинформировал начальник регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.