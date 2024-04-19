19 апреля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 19 апреля
Для 25 тысяч жительниц Юбилейного отремонтируют женскую консультацию
15:27 | 19 апреля
Мастер по лепке саратовской глиняной игрушки Сергей Валеев: «Мое увлечение перерастает в семейный бизнес»
15:00 | 19 апреля
Подписано постановление о премиях для саратовских тренеров, чьи команды стали победителями или призерами областного турнира по хоккею «Золотая шайба»
14:30 | 19 апреля
В Энгельсском, Гагаринском, Аркадакском и Самойловском районах набирает обороты сев овощей
13:45 | 19 апреля
Столыпинским индустриальным парком повторно объявлен аукцион на строительство наружных сетей газоснабжения
13:00 | 19 апреля
Около 400 тысяч жителей области сделали свой выбор во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства
12:00 | 19 апреля
Молодые ученые и студенты саратовских вузов представят свои идеи по развитию беспилотных авиационных систем
11:00 | 19 апреля
Нацпроект «Демография»: пенсионеры центров соцобслуживания выбирают социальный туризм
10:00 | 19 апреля
«Матч друзей» объединит сильнейших спортсменов и любителей спорта
09:00 | 19 апреля
Главе Базарно-Карабулакского района вручили Благодарственное письмо Президента
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Мастер по лепке саратовской глиняной игрушки Сергей Валеев: «Мое увлечение перерастает в семейный бизнес»

Новости
Мастер по лепке саратовской глиняной игрушки Сергей Валеев: «Мое увлечение перерастает в семейный бизнес»


Саратовский мастер-самозанятый Сергей Валеев занимается изготовлением саратовской глиняной игрушки - уникального наследия русского народного искусства и одного из символов региона.

В создании игрушек и их реализации активную поддержку оказывает Палата ремесел Саратовской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«В первый раз я прикоснулся к глине на мастер-классе Петра Африкантова в Палате ремесел, слепил свистульку и мне понравилось. Я думаю, что в игрушке, в её разнообразии можно гораздо легче выразить себя, чем в гончарном деле. Игрушка должна быть функциональной, чтобы и поиграть с ней можно было, и использовать как музыкальный инструмент. Отсюда и страсть к лепке окарин, гуделок и свистулек», - рассказал Сергей Валеев.

Сергей - многократный победитель региональных конкурсов «Ремесленник года» и «Сувенир Саратовской области». Региональная Палата ремесел представляет интересы мастера на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Каждый год его игрушки получают призовые места.

«Я постоянно участвую в выставках, конкурсах, пользуюсь печами для обжига в Палате ремесел, прохожу обучение. Особенное подспорье – магазин «Лавка подарков» в Палате ремесел. Основные покупатели: коллекционеры, сувенирные лавки, музыканты, народные коллективы, туристы и родители для своих детей. По сути, моё увлечение постепенно перерастает в семейный бизнес. Дочка помогает лепить, мама и супруга – открашивать игрушки. Мечта – создать артель по лепке саратовской глиняной игрушки», - поделился мастер.

Продукция Сергея Валеева представлена в магазинах «Лавка подарков» Палаты ремесел, «Саратов на Волге», Питер НМ и других. Он планирует регистрацию товарного знака.

Работы мастера представляют Саратовскую область на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В павильоне «Универмаг» жители России могли приобрести гуделки - поющие фигурки животных и птиц. Также работы мастера - десять больших лошадок, стали украшением саратовской ели в рамках проекта «Елки России» на ВДНХ.

Мастер-классы Сергея Валеева по лепке и росписи саратовской глиняной игрушки, которые проходят в том числе на площадках Палаты ремесел и городских мероприятиях, нравятся детям и взрослым. В марте в «Универмаге» на ВДНХ, который работает в рамках выставки «Россия», мастер-класс посетили более 80 человек.


Справочно:

Саратовская глиняная игрушка уникальна и не имеет аналогов. Восстановлением промысла с 2000 года занимается мастер, потомственный игрушечник Петр Африкантов. Большая часть мастеров и педагогов по лепке игрушки обучена именно им. В 2015 году технология лепки саратовской глиняной игрушки была зарегистрирована как нематериальное этнокультурное достояние регионального значения.