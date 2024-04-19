Мастер по лепке саратовской глиняной игрушки Сергей Валеев: «Мое увлечение перерастает в семейный бизнес»

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Саратовский мастер-самозанятый Сергей Валеев занимается изготовлением саратовской глиняной игрушки - уникального наследия русского народного искусства и одного из символов региона.В создании игрушек и их реализации активную поддержку оказывает Палата ремесел Саратовской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.«В первый раз я прикоснулся к глине на мастер-классе Петра Африкантова в Палате ремесел, слепил свистульку и мне понравилось. Я думаю, что в игрушке, в её разнообразии можно гораздо легче выразить себя, чем в гончарном деле. Игрушка должна быть функциональной, чтобы и поиграть с ней можно было, и использовать как музыкальный инструмент. Отсюда и страсть к лепке окарин, гуделок и свистулек», - рассказал Сергей Валеев.Сергей - многократный победитель региональных конкурсов «Ремесленник года» и «Сувенир Саратовской области». Региональная Палата ремесел представляет интересы мастера на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Каждый год его игрушки получают призовые места.«Я постоянно участвую в выставках, конкурсах, пользуюсь печами для обжига в Палате ремесел, прохожу обучение. Особенное подспорье – магазин «Лавка подарков» в Палате ремесел. Основные покупатели: коллекционеры, сувенирные лавки, музыканты, народные коллективы, туристы и родители для своих детей. По сути, моё увлечение постепенно перерастает в семейный бизнес. Дочка помогает лепить, мама и супруга – открашивать игрушки. Мечта – создать артель по лепке саратовской глиняной игрушки», - поделился мастер.Продукция Сергея Валеева представлена в магазинах «Лавка подарков» Палаты ремесел, «Саратов на Волге», Питер НМ и других. Он планирует регистрацию товарного знака.Работы мастера представляют Саратовскую область на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В павильоне «Универмаг» жители России могли приобрести гуделки - поющие фигурки животных и птиц. Также работы мастера - десять больших лошадок, стали украшением саратовской ели в рамках проекта «Елки России» на ВДНХ.Мастер-классы Сергея Валеева по лепке и росписи саратовской глиняной игрушки, которые проходят в том числе на площадках Палаты ремесел и городских мероприятиях, нравятся детям и взрослым. В марте в «Универмаге» на ВДНХ, который работает в рамках выставки «Россия», мастер-класс посетили более 80 человек.Справочно:Саратовская глиняная игрушка уникальна и не имеет аналогов. Восстановлением промысла с 2000 года занимается мастер, потомственный игрушечник Петр Африкантов. Большая часть мастеров и педагогов по лепке игрушки обучена именно им. В 2015 году технология лепки саратовской глиняной игрушки была зарегистрирована как нематериальное этнокультурное достояние регионального значения.