Службе занятости Российской Федерации – 33 года

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Сегодня отмечается 33 года со дня основания службы занятости в Российской Федерации. Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации» был принят 19 апреля 1991 года.Служба занятости помогает соискателям не только найти работу, она предоставляет услуги по профориентации, обучению и переобучению, по открытию собственного дела.На сегодняшний день перед специалистами службы занятости всех регионов стоят задачи по комплексной модернизации – меняется подход к оказанию государственных услуг, что делает работу служб занятости еще эффективнее. Благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография» службы занятости проводят также большую работу по переобучению сотрудников и обновлению центров по всей стране.«Трудоустройство, профессиональное обучение и переобучение, профориентация, самозанятость – эти услуги всегда востребованы у жителей региона. Отмечу, хорошее взаимодействие с социальными партнерами – работодателями и образовательными организациями – позволяет оперативно решать вопросы, которые ставит современная повестка дня. Сегодня перед нашими специалистами стоят задачи по комплексной модернизации службы занятости. Новые знания и навыки позволят изменить подход к оказанию услуг, сделают их более эффективными. При этом главная цель работы службы на протяжении вот уже 33 лет остается неизменной – быть полезными людям и помогать им в различных жизненных ситуациях. От всей души желаю здоровья, благополучия и профессиональных достижений всем специалистам центров занятости», - поздравил с праздником министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.