20 апреля пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»

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20 апреля в Саратовской области пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет», где выпускники и их родители смогут познакомиться с проектом, узнать все о возможностях обучения по образовательным программам в кластерах «Машиностроение», «Сельское хозяйство», «Педагогика - регион 64», «Коммуникационные технологии в сельском хозяйстве».Специально для ребят в мастерских и лабораториях будут проводиться мастер-классы, экскурсии и профессиональные пробы, встречи с ведущими специалистами реального сектора экономики.Команды Амбассадоров и представители ведущих предприятий области расскажут школьникам о преимуществах получения среднего профессионального образования, о наиболее востребованных специальностях, а также о трудоустройстве выпускников.