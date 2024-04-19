19 апреля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 19 апреля
Службе занятости Российской Федерации – 33 года
17:00 | 19 апреля
20 апреля пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»
16:00 | 19 апреля
Для 25 тысяч жительниц Юбилейного отремонтируют женскую консультацию
15:27 | 19 апреля
Мастер по лепке саратовской глиняной игрушки Сергей Валеев: «Мое увлечение перерастает в семейный бизнес»
15:00 | 19 апреля
Подписано постановление о премиях для саратовских тренеров, чьи команды стали победителями или призерами областного турнира по хоккею «Золотая шайба»
14:30 | 19 апреля
В Энгельсском, Гагаринском, Аркадакском и Самойловском районах набирает обороты сев овощей
13:45 | 19 апреля
Столыпинским индустриальным парком повторно объявлен аукцион на строительство наружных сетей газоснабжения
13:00 | 19 апреля
Около 400 тысяч жителей области сделали свой выбор во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства
12:00 | 19 апреля
Молодые ученые и студенты саратовских вузов представят свои идеи по развитию беспилотных авиационных систем
11:00 | 19 апреля
Нацпроект «Демография»: пенсионеры центров соцобслуживания выбирают социальный туризм
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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20 апреля пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»

Новости
20 апреля пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»


20 апреля в Саратовской области пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет», где выпускники и их родители смогут познакомиться с проектом, узнать все о возможностях обучения по образовательным программам в кластерах «Машиностроение», «Сельское хозяйство», «Педагогика - регион 64», «Коммуникационные технологии в сельском хозяйстве».

Специально для ребят в мастерских и лабораториях будут проводиться мастер-классы, экскурсии и профессиональные пробы, встречи с ведущими специалистами реального сектора экономики.

Команды Амбассадоров и представители ведущих предприятий области расскажут школьникам о преимуществах получения среднего профессионального образования, о наиболее востребованных специальностях, а также о трудоустройстве выпускников.