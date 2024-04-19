Для 25 тысяч жительниц Юбилейного отремонтируют женскую консультацию

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Женскую консультацию Саратовской городской поликлиники №20 ждет ремонт. Средства на эти цели поступят благодаря региональной целевой программе, инициированной губернатором Романом Бусаргиным.В настоящее время женская консультация расположена в приспособленном помещении. Акушерско-гинекологическая помощь оказывается на шести участках более 25 тыс женщин.Сейчас для создания комфортных и современных условий пациенток и медперсонала разрабатывается проектно-сметная документация, где будут учтены работы по ремонту кабинетов врачей, вспомогательных помещений и коридора, сантехнические и электромонтажные работы.«Ремонтные работы начнутся в ближайшее время, они позволят значительно улучшить условия для пребывания пациенток, будущих мамочек и всех сотрудников консультации. Однако численность населения поселка Юбилейный, где расположена женская консультация, постоянно растет. Поэтому на будущее мы рассматриваем возможность переезда в другое помещение, более удобное и просторное для консультации», - рассказал главный врач поликлиники Дмитрий Кедров.