Подписано постановление о премиях для саратовских тренеров, чьи команды стали победителями или призерами областного турнира по хоккею «Золотая шайба»

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Решение о поощрении спортивных наставников принял губернатор Роман Бусаргин.Тренеры команд, которые заняли 1 место, получат 50 тысяч рублей, за 2 и 3 места - 30 и 20 тысяч рублей, соответственно. Кроме того премии предусмотрены и для наставников тех сборных, которые победят в турнире среди сельских команд - 50 тысяч рублей за первое место.Напомним, по решению губернатора в районах, команды которых стали победителями турнира по четырем возрастным группам, обустроят современные площадки с хоккейными коробками и раздевалками.Для команд-победительниц и призёров по четырем возрастным группам будут приобретаться хоккейная экипировка, инвентарь или оборудование:за 1 место - на сумму 500 тыс. рублей;за 2 место - на сумму 300 тыс. рублей;за 3 место - на сумму 200 тыс. рублей.