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В Энгельсском, Гагаринском, Аркадакском и Самойловском районах набирает обороты сев овощей

Новости
В Энгельсском, Гагаринском, Аркадакском и Самойловском районах набирает обороты сев овощей


К 18 апреля яровой сев стартовал в 15 районах области. На правом берегу сеют хозяйства 12 муниципальных районов, в Левобережье – трех. Об этом сообщил сегодня заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев.

Посеяно 28 тыс. га, в том числе зерновых культур – 20 тыс. га, из которых пшеницы твёрдых сортов – 7 тыс. га, ячменя – 6 тыс. га, овса – 3 тыс. га, зернобобовых – 4 тыс. га.

Технических культур на сегодняшний день посеяно 6,7 тыс. га, в том числе подсолнечника – 3,6 тыс. га, сахарной свеклы – 1,8 тыс. га, а также 500 га горчицы, 600 га льна масличного, 100 га прочих технических культур.

В хозяйствах Энгельсского, Гагаринского, Аркадакского и Самойловского районов набирает обороты сев овощных культур. Засеяно 2,4 га.

«Всего в этом году планируем засеять овощами 14,8 тыс. га. Под картофель отведено 7,3 тыс. га», - уточнил Игорь Гриднев.