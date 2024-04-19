Столыпинским индустриальным парком повторно объявлен аукцион на строительство наружных сетей газоснабжения

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Сегодня управляющая компания Столыпинского индустриального парка повторно объявила аукцион на строительство наружных сетей газоснабжения на территории Столыпинского индустриального парка. По результатам первого аукциона участники отбора были отклонены по причине несоответствия требованиям, предъявляемым к ним в соответствии с условиями проведения закупки.«Предыдущий аукцион был признан несостоявшимся. Сегодня повторно размещено извещение о проведении аукциона на строительство наружных сетей газоснабжения. По результатам проведения закупки будет заключен договор с подрядчиком. Напоминаю, к этим инженерным сетям будет возможность подключиться не только у резидентов парка, но и у местных жителей. Поэтому мы работаем только с грамотными и ответственными компаниями», – комментирует директор управляющей компании Алексей Лихачев.