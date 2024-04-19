Около 400 тысяч жителей области сделали свой выбор во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства

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«Старт Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства был дан 15 марта. На сегодняшний день в нем приняли участие порядка 400 тысяч жителей нашего региона. До завершения голосования остается 13 дней. Успейте внести свой вклад в развитие и благоустройство своей малой родины», - призвал на прошедшем прямом эфире замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Напомним, в этом году на голосование вынесено более 200 общественных пространств. В их числе порядка 70 скверов, 40 парков и 2 мемориальных комплекса.Начиная с 18 марта жители старше 14 лет могут выбрать понравившийся дизайн-проект на сайте za.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров, которые помогают населению отдать голос за объекты благоустройства. Для сбора голосов активисты используют специальное приложение, в котором указаны все территории и показаны планируемые дизайн-проекты благоустройства.