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Около 400 тысяч жителей области сделали свой выбор во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства

Новости
Около 400 тысяч жителей области сделали свой выбор во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства

«Старт Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства был дан 15 марта. На сегодняшний день в нем приняли участие порядка 400 тысяч жителей нашего региона. До завершения голосования остается 13 дней. Успейте внести свой вклад в развитие и благоустройство своей малой родины», - призвал на прошедшем прямом эфире замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.

Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в этом году на голосование вынесено более 200 общественных пространств. В их числе порядка 70 скверов, 40 парков и 2 мемориальных комплекса.

Начиная с 18 марта жители старше 14 лет могут выбрать понравившийся дизайн-проект на сайте za.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров, которые помогают населению отдать голос за объекты благоустройства. Для сбора голосов активисты используют специальное приложение, в котором указаны все территории и показаны планируемые дизайн-проекты благоустройства.