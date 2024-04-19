Молодые ученые и студенты саратовских вузов представят свои идеи по развитию беспилотных авиационных систем

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Губернатор Роман Бусаргин поддержал идею проведения регионального конкурса «Эра беспилотников». Такое предложение было озвучено на заседании Совета по науке и инновациям, который прошел 18 апреля в СГТУ им. Гагарина. Саратовские студенты, аспиранты и молодые ученые смогут представить свои разработки и проекты по развитию беспилотных аппаратных систем.В ходе заседания обсуждалась реализация на территории региона национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Саратовская область стала одним из 30 регионов, где по поручению Президента будут обучать разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. К работе подключатся ведущие вузы региона и промышленные производства.«Для развития отечественной науки Президент инициировал новый национальный проект - «Беспилотные авиационные системы». Спектр применения БПЛА очень широкий – это не только обороноспособность, но и многие гражданские отрасли, включая ЖКХ, сельское хозяйство и лесоохрану. Наша главная задача объединить мощности промышленных предприятий, возможности наших учебных заведений и кадровый потенциал при реализации проекта на территории Саратовской области», - подчеркнул Роман Бусаргин.Глава региона отметил достижения промышленных предприятий региона и их вклад в развитие экономики. Роман Бусаргин вручил благодарственные письма коллективам АО «Завод металлоконструкций», АО «Саратовский завод РМК», ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция».