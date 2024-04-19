Молодые ученые и студенты саратовских вузов представят свои идеи по развитию беспилотных авиационных систем
Губернатор Роман Бусаргин поддержал идею проведения регионального конкурса «Эра беспилотников». Такое предложение было озвучено на заседании Совета по науке и инновациям, который прошел 18 апреля в СГТУ им. Гагарина. Саратовские студенты, аспиранты и молодые ученые смогут представить свои разработки и проекты по развитию беспилотных аппаратных систем.
В ходе заседания обсуждалась реализация на территории региона национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Саратовская область стала одним из 30 регионов, где по поручению Президента будут обучать разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. К работе подключатся ведущие вузы региона и промышленные производства.
«Для развития отечественной науки Президент инициировал новый национальный проект - «Беспилотные авиационные системы». Спектр применения БПЛА очень широкий – это не только обороноспособность, но и многие гражданские отрасли, включая ЖКХ, сельское хозяйство и лесоохрану. Наша главная задача объединить мощности промышленных предприятий, возможности наших учебных заведений и кадровый потенциал при реализации проекта на территории Саратовской области», - подчеркнул Роман Бусаргин.
Глава региона отметил достижения промышленных предприятий региона и их вклад в развитие экономики. Роман Бусаргин вручил благодарственные письма коллективам АО «Завод металлоконструкций», АО «Саратовский завод РМК», ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция».