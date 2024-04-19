Нацпроект «Демография»: пенсионеры центров соцобслуживания выбирают социальный туризм

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18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. К этому дню многие центры социального обслуживания населения организовали для своих получателей услуг поездки и экскурсии в памятные и исторические места Саратовской области.Возможность участвовать в программе социального туризма появилась у людей старшего возраста благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».Так, специалисты Красноармейского и Аткарского центров организовали интересное путешествие в Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Участники смогли окунуться в мир космоса, расширить свои знания и получить яркие впечатления.А вот получатели социальных услуг центра соцобслуживания Воскресенского района посетили Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева.Поездку в Иоанновский женский монастырь в селе Алексеевка Хвалынского района совершили получатели соцуслуг центра Пугачевского района. Участникам поездки провели экскурсию по территории монастыря и познакомили с его историей.«Социальный туризм в рамках нацпроекта «Демография» дает возможность людям старшего поколения путешествовать, узнавать больше интересных фактов об истории области, других регионов, общаться, сохранять интерес к окружающему миру», - комментируют в министерстве труда и социальной защиты области.