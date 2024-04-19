19 апреля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 19 апреля
Для 25 тысяч жительниц Юбилейного отремонтируют женскую консультацию
15:27 | 19 апреля
Мастер по лепке саратовской глиняной игрушки Сергей Валеев: «Мое увлечение перерастает в семейный бизнес»
15:00 | 19 апреля
Подписано постановление о премиях для саратовских тренеров, чьи команды стали победителями или призерами областного турнира по хоккею «Золотая шайба»
14:30 | 19 апреля
В Энгельсском, Гагаринском, Аркадакском и Самойловском районах набирает обороты сев овощей
13:45 | 19 апреля
Столыпинским индустриальным парком повторно объявлен аукцион на строительство наружных сетей газоснабжения
13:00 | 19 апреля
Около 400 тысяч жителей области сделали свой выбор во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства
12:00 | 19 апреля
Молодые ученые и студенты саратовских вузов представят свои идеи по развитию беспилотных авиационных систем
11:00 | 19 апреля
Нацпроект «Демография»: пенсионеры центров соцобслуживания выбирают социальный туризм
10:00 | 19 апреля
«Матч друзей» объединит сильнейших спортсменов и любителей спорта
09:00 | 19 апреля
Главе Базарно-Карабулакского района вручили Благодарственное письмо Президента
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«Матч друзей» объединит сильнейших спортсменов и любителей спорта

Новости
«Матч друзей» объединит сильнейших спортсменов и любителей спорта


В рамках Суперфинала чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в ФОКе «Звездный» пройдет «Матч друзей», который объединит звезд баскетбола и лучших игроков региональных этапов чемпионата.

Матч друзей – это яркая традиция Суперфинала. В Саратове на одном паркете встретятся команды «Панова» и «Едешко». В составы команд войдут олимпийская чемпионка Ирина Сумникова, бронзовые призеры Олимпийских игр Светлана Абросимова, Ольга Артешина, Сергей Моня, чемпионы Европы 2007 года Петр Самойленко, Алексей Саврасенко, исполнительный директор Российской федерации баскетбола Владимир Дячок, советник министра спорта России Роман Ольховский, лучшие игроки региональных этапов и многие другие.

В тренерский состав команд войдут Олимпийские чемпионы Иван Едешко, Светлана Антипова, заслуженный мастер спорта Сергей Панов, чемпион Европы Оксана Рахматулина.

Ждем всех в ФОК «Звездный» 19 апреля в 18:20. Вход свободный.