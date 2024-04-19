«Матч друзей» объединит сильнейших спортсменов и любителей спорта

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В рамках Суперфинала чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в ФОКе «Звездный» пройдет «Матч друзей», который объединит звезд баскетбола и лучших игроков региональных этапов чемпионата.Матч друзей – это яркая традиция Суперфинала. В Саратове на одном паркете встретятся команды «Панова» и «Едешко». В составы команд войдут олимпийская чемпионка Ирина Сумникова, бронзовые призеры Олимпийских игр Светлана Абросимова, Ольга Артешина, Сергей Моня, чемпионы Европы 2007 года Петр Самойленко, Алексей Саврасенко, исполнительный директор Российской федерации баскетбола Владимир Дячок, советник министра спорта России Роман Ольховский, лучшие игроки региональных этапов и многие другие.В тренерский состав команд войдут Олимпийские чемпионы Иван Едешко, Светлана Антипова, заслуженный мастер спорта Сергей Панов, чемпион Европы Оксана Рахматулина.Ждем всех в ФОК «Звездный» 19 апреля в 18:20. Вход свободный.