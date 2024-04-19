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Главе Базарно-Карабулакского района вручили Благодарственное письмо Президента

Новости
Главе Базарно-Карабулакского района вручили Благодарственное письмо Президента


Делегация Саратовской области принимает участие в VI Съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Регион представили Людмила Жуковская, председатель Совета муниципальных образований Саратовской области, Лариса Резникова руководитель аппарата Исполнительной дирекции Совета муниципальных образований, Наталья Трошина, глава Базарно-Карабулакского района.

Мероприятия Съезда включают в себя деловую и образовательную программы с участием экспертов, глав муниципалитетов и Советов муниципальных образований регионов России.

В рамках стратегической сессии марафона «Муниципальный диалог» главы обсудили проблемные для муниципалитетов вопросы и поделились предложениями по повышению качества жизни людей. Обсуждение также затронуло вопросы подготовки кадров для муниципальной службы.

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев вручил Благодарственное письмо Президента РФ главе Базарно-Карабулакского района Наталье Трошиной за активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации.

«Сегодня на федеральном уровне уделяется большое внимание развитию системы местного самоуправления. Президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание муниципального сообщества на то, что местное самоуправление – это самый близкий к людям уровень власти. Благодаря национальным проектам, инициированным Президентом России, региональным программам, реализуемым по поручению Губернатора области Романа Бусаргина, у органов местного самоуправления появилось больше возможностей для привлечения средств из федерального и регионального бюджетов на развитие своих территорий», - отметил Сергей Зюзин, министр по делам территориальных образований области.