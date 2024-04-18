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В Киргизию отправят пробные партии муки и масла саратовского производства

Новости
В Киргизию отправят пробные партии муки и масла саратовского производства


Компании Саратовской области работают в Киргизии в Бишкеке в рамках бизнес-миссии.

Ее целью является развитие торгово-экономических связей между предпринимателями Саратовской области и Киргизской Республики, заключение экспортных контрактов.

Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Экспортный потенциал региона в рамках бизнес-миссии представляют: производители фасовочного и упаковочного оборудования, геосинтетических материалов для строительства дорог и газонефтепроводов, подсолнечного масла, мукомольное предприятие.

Программа пребывания в Кригизии включает проведение встреч и переговоров с потенциальными партнерами, посещение профильных предприятий Республики для ознакомления с потенциалом компаний и обсуждения деталей будущего сотрудничества.

Состоялась встреча с руководством Торгового представительства РФ в Киргизской Республике и представителем Российского экспортного центра. Обсуждались перспективы и меры поддержки по выводу продукции предпринимателей Саратовской области на киргизский рынок, был затронут широкий круг вопросов - специфика товара, ценовое предложение, ассортимент продукции, дистрибуция, конкуренция с китайскими производителями, валютно-финансовые операции.

Также прошли встречи с представителями деловых кругов Киргизии, в том числе с руководством одной из крупнейших торговых сетей в Республике. Со стороны киргизских партнеров была проявлена высокая заинтересованность к продукции саратовских компаний. Достигнуты договоренности об отправке пробных партий продукции.

В настоящее время детально обсуждается поставка в Киргизию рукавов для хранения сельскохозяйственной продукции, масла и муки.

Также состоялись выезды на промышленные горнодобывающие предприятия Бишкека, которые планируют закупку геосинтетических материалов у саратовской компании. Фармацевтические предприятия, предприятия химической и пищевой промышленности запросили коммерческое предложение по разработке и установке фасовочных и упаковочных линий. Несколько крупных торговых сетей ждут от региональных компаний образцы муки и подсолнечного масла.

«Работа в рамках бизнес-миссии продолжается. Мы нацелены на наращивание торгово-экономического сотрудничества с киргизскими партнерами. В 2023 году внешнеторговый оборот Саратовской области с Киргизской Республикой вырос на 17,5%, при этом экспорт увеличился на 20%. Область поставляла черные металлы, продукты неорганической химии, овощи и масложировую продукцию. Продукция нашего региона конкурентоспособна и пользуется спросом на зарубежных рынках», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.