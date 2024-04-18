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Саратовская область - в топ-10 регионов страны по числу волонтеров

Новости
Саратовская область вошла в топ-10 регионов России по числу волонтеров, задействованных в проведении голосования за объекты благоустройства. Такие данные озвучили в министерстве строительства РФ.


В этом году свыше 8400 человек пожелали быть волонтерами проекта и зарегистрировались на платформе ДОБРО.РФ. Тогда как годом ранее задействовали 3000 человек.

«Для молодых людей это уникальная возможность стать частью масштабного федерального проекта. Им нравится помогать жителям делать нашу область лучше, рассказывать о проектах, помогать проголосовать, получать в ответ слова благодарности», – поделилась заместитель директора по реализации молодёжных программ, проектов и стратегическому планированию Дарина Пантелеева.

Напомним, в этом году голосование за объекты началось 15 марта. С 15 по 17 марта волонтёры предлагали гражданам проголосовать через приложение проекта на избирательных участках.

«Ежегодно волонтёры центра «Молодёжь плюс» оказывают помощь в реализации проекта по голосованию за объекты благоустройства. Сам центр «Молодёжь плюс» является региональным волонтёрским штабом проекта на территории региона. Главная задача волонтеров – рассказать и показать, как можно оставить свой голос. Многие люди, особенно возрастные, не всегда ориентируются в работе приложения, но важно мнение каждого жителя области. Только так можно изменить городскую среду и сделать её более комфортной», – отметила председатель комитета молодёжной политики Ангелина Беловицкая.

Голосование по выбору территорий, которые благоустроят в 2025 году, продолжается. Саратовцы выбирают из порядка 200 общественных пространств.

Сейчас ежедневно более 4500 волонтёров предоставляют возможность проголосовать при помощи специального приложения.

Отдать свой голос можно и самостоятельно на единой платформе https://za.gorodsreda.ru Принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет до 30 апреля.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.