Саратовская область - в топ-10 регионов страны по числу волонтеров

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В этом году свыше 8400 человек пожелали быть волонтерами проекта и зарегистрировались на платформе ДОБРО.РФ. Тогда как годом ранее задействовали 3000 человек.«Для молодых людей это уникальная возможность стать частью масштабного федерального проекта. Им нравится помогать жителям делать нашу область лучше, рассказывать о проектах, помогать проголосовать, получать в ответ слова благодарности», – поделилась заместитель директора по реализации молодёжных программ, проектов и стратегическому планированию Дарина Пантелеева.Напомним, в этом году голосование за объекты началось 15 марта. С 15 по 17 марта волонтёры предлагали гражданам проголосовать через приложение проекта на избирательных участках.«Ежегодно волонтёры центра «Молодёжь плюс» оказывают помощь в реализации проекта по голосованию за объекты благоустройства. Сам центр «Молодёжь плюс» является региональным волонтёрским штабом проекта на территории региона. Главная задача волонтеров – рассказать и показать, как можно оставить свой голос. Многие люди, особенно возрастные, не всегда ориентируются в работе приложения, но важно мнение каждого жителя области. Только так можно изменить городскую среду и сделать её более комфортной», – отметила председатель комитета молодёжной политики Ангелина Беловицкая.Голосование по выбору территорий, которые благоустроят в 2025 году, продолжается. Саратовцы выбирают из порядка 200 общественных пространств.Сейчас ежедневно более 4500 волонтёров предоставляют возможность проголосовать при помощи специального приложения.Отдать свой голос можно и самостоятельно на единой платформе https://za.gorodsreda.ru Принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет до 30 апреля.Проект реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.