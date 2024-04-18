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Началось строительство новой поликлиники в поселке Поливановка

Новости
Началось строительство новой поликлиники в поселке Поливановка

Строительство идет в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Первичную медико-санитарную помощь более 5 тыс. взрослых и детей сейчас оказывают в разных зданиях.

Отделение врача общей практики расположено в тесном, неудобном помещении 1994 года постройки, капитальный ремонт здесь не проводился ни разу.

Строительство новой поликлиники на 150 посещений в смену позволит организовать оказание качественной медицинской помощи населению поселка Поливановка в комфортных условиях, в том числе обеспечить доступность для маломобильных групп населения.

«Благодаря поддержке Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина будет отстроено новое структурное подразделение Саратовской городской поликлиники №9. Проект предусматривает кабинеты приема участковых терапевтов и педиатров, узких специалистов, процедурный и физиотерапевтические кабинеты. Отделение будет оснащено необходимым медицинским оборудованием, мебелью, кондиционерами, системой навигации, комфортными зонами ожидания для пациентов. Строители уже приступили к подготовительным работам на месте будущего объекта. В настоящее время специалисты устанавливают временное ограждение. Строительство планируется завершить в начале 2025 года», - поделился министр здравоохранения Олег Костин.