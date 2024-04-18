Волонтеры провели субботник у кинотеатра «Победа»

просмотров: 77

Сегодня, 18 апреля, волонтеры провели культурный субботник у исторического здания кинотеатра «Победа» в Саратове. Около 100 участников акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» помогли очистить территорию объекта культурного наследия, а также побывали на экскурсии, приняли участие в открытом лектории.- Субботники объединяют людей, помогают почувствовать себя частью большого и дружного сообщества. А еще помогают остановиться и увидеть красоту вокруг, которую часто жители не замечают из-за темпа своей жизни, - рассказала волонтер Ксения Бурцева из Энгельса, которая учится в СГТУ.Министр области – председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин также стал частью команды волонтеров и вместе с неравнодушными жителями помог собрать мусор у памятника.- Нужен один небольшой шаг для того, чтобы открыть для себя ценность и уникальность объектов культурного наследия. Участие в субботнике может стать именно таким движением навстречу – поводом для внимания к старинным зданиям, архитектуре, истории. Мне радостно видеть, что участники акции с большим интересом обсуждают исторические здания, планируют помощь в других подобных акциях, - поделился Владимир Валерьевич.Напомним, в предыдущие годы акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» неравнодушные жители региона помогали с уборкой территории у здания Мариинского детского приюта, музея-усадьбы писателя Николая Гавриловича Чернышевского, дома художника Алексея Кравченко. В этом году в Саратовской области мероприятия проводятся в четвертый раз. Организаторами стали Средневолжский филиал ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», а также региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры».