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В Ртищевской школе откроется обновленный спортзал

Новости
В Ртищевской школе откроется обновленный спортзал


В области продолжаются ремонтные работы в образовательных организациях по региональной программе. По инициативе главы региона Романа Бусаргина к 1 сентября нового учебного года обновят 100 школьных спортзалов.

В школе № 5 г. Ртищево уже завершили работы, со следующей недели ребята вернутся к занятиям спортом. Директор учреждения Ирина Рощина рассказала как проходил ремонт:

«У нас есть два спортзала – малый и большой. Все занятия спортивных секций проводятся в большом зале, где со временем деревянные полы пришли в негодность. В этом году благодаря программе губернатора нам удалось полностью заменить напольное покрытие, двери, а также сделать косметический ремонт стен и потолка. Ребята очень ждут, когда вернутся к занятиям в новом просторном зале».

Родители учеников часто приходят на спортивные мероприятия вместе с детьми. Кроме того, ребята посещают спортивные секции.

«Мы с одноклассниками часто играем в школе в волейбол, приходим после уроков или даже на перемене, с удовольствием проводим здесь свободное время. Здорово, что теперь у нас есть новый и современный спортзал», – отметили шестиклассники.

На сегодняшний день работы завершились уже в 5 спортивных залах школ Аркадакского, Балашовского, Питерского, Петровского и Ртищевского районов. Остальные объекты ремонта должны завершить все работы до 15 августа.