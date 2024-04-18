В Ртищевской школе откроется обновленный спортзал

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В области продолжаются ремонтные работы в образовательных организациях по региональной программе. По инициативе главы региона Романа Бусаргина к 1 сентября нового учебного года обновят 100 школьных спортзалов.В школе № 5 г. Ртищево уже завершили работы, со следующей недели ребята вернутся к занятиям спортом. Директор учреждения Ирина Рощина рассказала как проходил ремонт:«У нас есть два спортзала – малый и большой. Все занятия спортивных секций проводятся в большом зале, где со временем деревянные полы пришли в негодность. В этом году благодаря программе губернатора нам удалось полностью заменить напольное покрытие, двери, а также сделать косметический ремонт стен и потолка. Ребята очень ждут, когда вернутся к занятиям в новом просторном зале».Родители учеников часто приходят на спортивные мероприятия вместе с детьми. Кроме того, ребята посещают спортивные секции.«Мы с одноклассниками часто играем в школе в волейбол, приходим после уроков или даже на перемене, с удовольствием проводим здесь свободное время. Здорово, что теперь у нас есть новый и современный спортзал», – отметили шестиклассники.На сегодняшний день работы завершились уже в 5 спортивных залах школ Аркадакского, Балашовского, Питерского, Петровского и Ртищевского районов. Остальные объекты ремонта должны завершить все работы до 15 августа.