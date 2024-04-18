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Летом в регионе пройдет фестиваль уличного кино

Новости
Летом в регионе пройдет фестиваль уличного кино

Фестиваль уличного кино традиционно пройдёт с июня по сентябрь. В его программе — лучшие короткометражные фильмы от молодых российских режиссеров, снятые в предыдущем году. Координатором фестивальных показов станет Саратовский областной методический киновидеоцентр.

Короткометражные ленты будут показывать в кинотеатрах под открытым небом, на стадионах, набережных, в парках, на арт-площадках населенных пунктов, а также в библиотеках, музеях, домах культуры, кинотеатрах и др. Вход на все сеансы свободный.

Программа фестиваля обещает быть насыщенной и интересной. Афиша в настоящее время формируется и будет опубликована в соцсетях и СМИ.

Заявку на участие в фестивале уличного кино можно подать до 23 апреля по электронной почте prokino-sarkvc@mail.ru.