В районах области отремонтируют еще больше дорог
Ершов, Маркс, Красноармейск и Пугачев по решению губернатора Романа Бусаргина дополнительно получат по 50 млн рублей на ремонт дорог.
Как рассказал глава Красноармейского района Александр Зотов, определены дополнительные участки, на которых будет проводиться ремонт за счет этих средств: это улицы Красноармейска – Ульяновская, Лермонтова, 1 Мая, Интернациональная, Телефонная, Кондакова, Совхозный поселок и 5 микрорайон. По слова главы муниципалитета, к работам дорожные службы планируют приступить уже в следующем месяце.
За счет дополнительного финансирования общий объем дорожного фонда Марксовского района на год увеличится сразу в два раза. Это позволит привести в порядок гораздо больше участков, чем планировалось изначально. Так, за счет дополнительных средств планируется отремонтировать участки Маркса на следующих улицах: Красная, Красноармейская, 7-я линия, Октябрьская, К. Либкнехта, пр. Ленина, пр. Строителей.
– На встречах в городских микрорайонах люди часто задают вопросы о дорожном ремонте, теперь часть проблемных участков будет приведена в порядок, что скажется на обеспечении безопасности дорожного движения и для водителей, и для пешеходов, – отметил Дмитрий Романов, глава Марксовского муниципального района.
В Ершове также определили объемы и сроки выполнения работ по капремонту дорог. В рамках софинансирования, добавив 27,93 млн рублей из местного бюджета, в городе отремонтируют улицы: Мелиоративную (от Телеграфной до Космонавтов); 40 лет Победы (от Северного проезда до Новоершовской); Северный проезд (от 27 съезда КПСС до 40 лет Победы); Урицкого (от Северного проезда до Новоершовской). Общая протяженность капитально отремонтированных дорог составит 3,5 км.
В Пугачеве перечень планируемых к ремонту дорог был согласован с представителями общественности. Так за счет выделяемых дополнительных средств в городе отремонтируют: ул. Максима Горького от 1-го микрорайона до ул. Свобода с путепроводом, ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Карла Маркса с подъездом к мосту через р. Большой Иргиз, ул. Свобода от ул. Топорковская до ул. Максима Горького, ул. 53-й дивизии от ул. Советская до ул. Набережная.
Как рассказал глава Красноармейского района Александр Зотов, определены дополнительные участки, на которых будет проводиться ремонт за счет этих средств: это улицы Красноармейска – Ульяновская, Лермонтова, 1 Мая, Интернациональная, Телефонная, Кондакова, Совхозный поселок и 5 микрорайон. По слова главы муниципалитета, к работам дорожные службы планируют приступить уже в следующем месяце.
За счет дополнительного финансирования общий объем дорожного фонда Марксовского района на год увеличится сразу в два раза. Это позволит привести в порядок гораздо больше участков, чем планировалось изначально. Так, за счет дополнительных средств планируется отремонтировать участки Маркса на следующих улицах: Красная, Красноармейская, 7-я линия, Октябрьская, К. Либкнехта, пр. Ленина, пр. Строителей.
– На встречах в городских микрорайонах люди часто задают вопросы о дорожном ремонте, теперь часть проблемных участков будет приведена в порядок, что скажется на обеспечении безопасности дорожного движения и для водителей, и для пешеходов, – отметил Дмитрий Романов, глава Марксовского муниципального района.
В Ершове также определили объемы и сроки выполнения работ по капремонту дорог. В рамках софинансирования, добавив 27,93 млн рублей из местного бюджета, в городе отремонтируют улицы: Мелиоративную (от Телеграфной до Космонавтов); 40 лет Победы (от Северного проезда до Новоершовской); Северный проезд (от 27 съезда КПСС до 40 лет Победы); Урицкого (от Северного проезда до Новоершовской). Общая протяженность капитально отремонтированных дорог составит 3,5 км.
В Пугачеве перечень планируемых к ремонту дорог был согласован с представителями общественности. Так за счет выделяемых дополнительных средств в городе отремонтируют: ул. Максима Горького от 1-го микрорайона до ул. Свобода с путепроводом, ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Карла Маркса с подъездом к мосту через р. Большой Иргиз, ул. Свобода от ул. Топорковская до ул. Максима Горького, ул. 53-й дивизии от ул. Советская до ул. Набережная.