В районах области отремонтируют еще больше дорог

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Как рассказал глава Красноармейского района Александр Зотов, определены дополнительные участки, на которых будет проводиться ремонт за счет этих средств: это улицы Красноармейска – Ульяновская, Лермонтова, 1 Мая, Интернациональная, Телефонная, Кондакова, Совхозный поселок и 5 микрорайон. По слова главы муниципалитета, к работам дорожные службы планируют приступить уже в следующем месяце.За счет дополнительного финансирования общий объем дорожного фонда Марксовского района на год увеличится сразу в два раза. Это позволит привести в порядок гораздо больше участков, чем планировалось изначально. Так, за счет дополнительных средств планируется отремонтировать участки Маркса на следующих улицах: Красная, Красноармейская, 7-я линия, Октябрьская, К. Либкнехта, пр. Ленина, пр. Строителей.– На встречах в городских микрорайонах люди часто задают вопросы о дорожном ремонте, теперь часть проблемных участков будет приведена в порядок, что скажется на обеспечении безопасности дорожного движения и для водителей, и для пешеходов, – отметил Дмитрий Романов, глава Марксовского муниципального района.В Ершове также определили объемы и сроки выполнения работ по капремонту дорог. В рамках софинансирования, добавив 27,93 млн рублей из местного бюджета, в городе отремонтируют улицы: Мелиоративную (от Телеграфной до Космонавтов); 40 лет Победы (от Северного проезда до Новоершовской); Северный проезд (от 27 съезда КПСС до 40 лет Победы); Урицкого (от Северного проезда до Новоершовской). Общая протяженность капитально отремонтированных дорог составит 3,5 км.В Пугачеве перечень планируемых к ремонту дорог был согласован с представителями общественности. Так за счет выделяемых дополнительных средств в городе отремонтируют: ул. Максима Горького от 1-го микрорайона до ул. Свобода с путепроводом, ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Карла Маркса с подъездом к мосту через р. Большой Иргиз, ул. Свобода от ул. Топорковская до ул. Максима Горького, ул. 53-й дивизии от ул. Советская до ул. Набережная.