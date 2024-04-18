Игорь Поздникин: «Если организации-перевозчики соответствуют требованиям для работы по брутто-контрактам, то нет никаких ограничений для участия в конкурсе»

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- При определении автобусных маршрутов для работы по брутто-контрактам муниципалитет выбрал те, которые сегодня вызывают наибольшее число нареканий – это маршруты 6 и 90. На этих маршрутах неоднократно фиксировались нарушения интервалов, недовыпуск автобусов, хамское поведение водителей, ранний съезд автобусов с маршрута в вечернее время и пр.Для нас важно, чтобы саратовцы, пользующиеся данными маршрутами, почувствовали разницу. По брутто-контрактам мы предъявляем гораздо более высокие требования к организациям-перевозчикам. Техническим заданием для указанных маршрутов предусмотрено, что автобусы должны быть не старше 2023 года, в них должны быть кондиционеры, установлены видеокамеры и терминалы безналичной оплаты проезда банковскими или транспортными картами. Чтобы осуществлять контроль за пассажиропотоком, транспорт должен быть обеспечен специализированной системой мониторинга. Конкурсной документацией предусмотрено, что водители должны иметь опрятный внешний вид (не допускается использование маек, шорт, сланцев).Если организации-перевозчики соответствуют заявленным требованиям, то нет никаких ограничений для участия в конкурсе. Если же кто-то привык работать, как ранее, то они должны понять, что так уже не получится. Наша цель - улучшить работу указанных маршрутов для пассажиров - жителей и гостей Саратова.