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19 апреля - День единых действий в память о геноциде советского народа

Новости
Ежегодно 19 апреля по всей стране проводится День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

19 апреля - День единых действий в память о геноциде советского народа

В этот день проводится памятные мероприятия в школах, вузах, учреждениях науки и культуры, некоммерческих организациях.

В этом году впервые День единых действий пройдет в формате конструктора. Конструктор размещён на сайте memory45.su. Кроме того, будут использоваться просветительские материалы АНО АСТИК, которые созданы по материалам российских судебных процессов 2022 -2023 гг признающих геноцидом преступления нацистов и их союзников против мирного советского населения, которые размещены по ссылке https://clck.ru/36cmbt.

Присоединиться к Дню единых действий может каждый, разместив в социальных сетях пост о своем отношении к геноциду с обязательными хештегами: #безсрокадавности, #19апреля2024. Материалы для проведения Дня единых действий в образовательных организациях по ссылке https://clck.ru/3A7dAF