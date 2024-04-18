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Саратовская область вновь вошла в число регионов-лидеров по производству тепличных овощей

Новости
Саратовская область вновь вошла в число регионов-лидеров по производству тепличных овощей

Урожай овощей защищенного грунта составляет на сегодняшний день 11 807 тонн. Об этом сообщил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

«Огурцов с начала этого года в тепличных хозяйствах региона собрано 11 211 тонн, томатов – 491 тонну, прочих овощей – 105 тонн», - уточнил министр.

Между тем согласно данным, озвученным федеральным Минсельхозом, Саратовская область продолжает уверенно входить в топ-10 российских регионов по этому направлению наряду с Краснодарским и Ставропольским краями, Липецкой, Московской, Волгоградской, Калужской, Тюменской, Белгородской и Тамбовской областями.

В разрезе муниципальных районов в данном сегменте абсолютным лидером является Гагаринский район, где собрано 8 948 тонн тепличных овощей. За ним следуют Балаковский (1459 тонн), Татищевский (1300 тонн), а также Аткарский (76 тонн) и Вольский (24 тонны) районы.

В минсельхозе области подчеркивают, что развитию тепличного овощеводства способствует действующий комплекс мер господдержки и реализация крупных инвестиционных проектов. В частности, в АО «Совхоз Весна» в настоящее время реализуется инвестпроект по модернизации и реконструкции теплиц, оборудованных системой досвечивания.