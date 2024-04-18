Ученики педагогических классов сделали «Шаг в профессию учителя»

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В Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского прошла Вторая педагогическая олимпиада «Шаг в профессию учителя».В олимпиаде приняли участие учащиеся педагогического класса Саратовского университета и педагогических классов школ региона – всего около 250 человек. Среди них – 24 ученика из Луганска – постоянные слушатели педкласса СГУ.Участники выполняли олимпиадные задания на протяжении трёх часов двадцати минут. Задания были посвящены истории педагогической мысли, психологии образования, основам образовательной цифровой среды, современным педагогическим концепциям, анализу педагогических ситуаций, основам коммуникации учителя и ученика, педагогическому сопровождению одарённых детей.Результаты опубликованы 17 апреля на странице олимпиады (https://www.sgu.ru/education/oblastnaya-pedagogicheskaya-olimpiada) на сайте СГУ. 18 апреля, в 15:30 пройдёт онлайн-разбор заданий олимпиады.Победители и призёры олимпиады получат 5 дополнительных баллов при поступлении на педагогические направления подготовки в Саратовский университет.