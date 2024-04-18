18 апреля 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:45 | 18 апреля
Игорь Поздникин: «Если организации-перевозчики соответствуют требованиям для работы по брутто-контрактам, то нет никаких ограничений для участия в конкурсе»
12:00 | 18 апреля
19 апреля - День единых действий в память о геноциде советского народа
11:00 | 18 апреля
Саратовская область вновь вошла в число регионов-лидеров по производству тепличных овощей
10:00 | 18 апреля
Ученики педагогических классов сделали «Шаг в профессию учителя»
09:00 | 18 апреля
Студент из Саратова вошел в экспертный клуб выпускников форумов «Гагарин» Росмолодёжи
18:55 | 17 апреля
Общественник: Одно неосторожное слово может спровоцировать конфликт
18:00 | 17 апреля
Молодые педагоги получат поддержку на муниципальном уровне
17:00 | 17 апреля
Саратовские пловцы завоевали 8 медалей чемпионата России
16:00 | 17 апреля
Саратовская область – лидер ПФО по темпу роста частных инвестиций
15:00 | 17 апреля
Юные гандболисты из Белгорода проводят тренировочные сборы в Саратове
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Ученики педагогических классов сделали «Шаг в профессию учителя»

Новости
Ученики педагогических классов сделали «Шаг в профессию учителя»


В Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского прошла Вторая педагогическая олимпиада «Шаг в профессию учителя».

В олимпиаде приняли участие учащиеся педагогического класса Саратовского университета и педагогических классов школ региона – всего около 250 человек. Среди них – 24 ученика из Луганска – постоянные слушатели педкласса СГУ.

Участники выполняли олимпиадные задания на протяжении трёх часов двадцати минут. Задания были посвящены истории педагогической мысли, психологии образования, основам образовательной цифровой среды, современным педагогическим концепциям, анализу педагогических ситуаций, основам коммуникации учителя и ученика, педагогическому сопровождению одарённых детей.

Результаты опубликованы 17 апреля на странице олимпиады (https://www.sgu.ru/education/oblastnaya-pedagogicheskaya-olimpiada) на сайте СГУ. 18 апреля, в 15:30 пройдёт онлайн-разбор заданий олимпиады.

Победители и призёры олимпиады получат 5 дополнительных баллов при поступлении на педагогические направления подготовки в Саратовский университет.