Студент из Саратова вошел в экспертный клуб выпускников форумов «Гагарин» Росмолодёжи

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В мастерской управления «Сенеж» прошла «Творческая мастерская» от Росмолодежи.На одной площадке собрались более 130 лучших выпускников форумов Росмолодёжи, программных директоров форумов и круглогодичных молодежных образовательных центров.Участники из 44 регионов России обменялись опытом, предложили креативные решения, встретились с топовыми экспертами и приняли участие в создании нового сезона форумов.Одним из центральных событий мероприятия стало открытие экспертного клуба выпускников форумов «Гагарин», в который вошёл студент Поволжского института управления РАНХиГС Никита Мохан, который поделился своими впечатлениями:«Молодёжь нашего региона всегда активно участвует в форумах от Калининграда до Сахалина и показывает отличные результаты! Об этом можно судить по количеству привлеченных грантовых средств на реализацию социальных проектов. Для меня было важно стать участником программы и войти в экспертный клуб выпускников форумов «Гагарин» от Саратовской области. Было радостно, что клуб получил именно такое название.Наиболее запоминающейся для меня стала мотивационная встреча «Первые в космосе — первые в мире», где с участниками «Творческой мастерской» смогли лично пообщаться с российским космонавтом-испытателем Антоном Шкаплеровым. Посчастливилось принять участие и в записи клипа на новую песню «Мы-молодёжь», которая станет символическом гимном всех форумов. Уверен, что в новом сезоне от региона поступит ещё больше заявок на различные форумы, а в этом году их целых 43! Ведь форумы Росмолодежи - это уникальные образовательные площадки по всем направлениям профессиональных и личных интересов молодёжи».