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Общественник: Одно неосторожное слово может спровоцировать конфликт

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Общественник: Одно неосторожное слово может спровоцировать конфликт



Заместитель председателя Общественной палаты Балаковского района Евгений Запяткин прокомментировал ситуацию с избиением балаковца около увеселительного заведения.


— На территории Балаковского муниципального района в настоящее время проживает 86 представителей различных национальностей, которые всегда находили и находят общий язык. В последние десятилетия не наблюдалось какого-либо напряжения и тем более конфликтных ситуаций в межэтнических отношениях. Наш межнациональный мир достигается солидарными усилиями всех, кто живёт на Балаковской земле и ценит взаимное уважение, толерантное отношение к другой национальной культуре. В рамках Общественной палаты Балаковского муниципального района ведётся постоянная работа по укреплению межнационального мира и гармонизации межнациональных отношений. Активно и ответственно в этом участвуют местные диаспоры. Случай, произошедший в одном из увеселительных учреждений и связанный с нанесением побоев одному из его посетителей, нельзя расценивать как столкновение представителей разных национальностей. По имеющимся свидетельствам, это не что иное, как стихийная разборка в состоянии алкогольного опьянения. Кто затеял конфликт и кто преступил закон в своих грубых действиях, выяснят правоохранительные органы, и виновные понесут наказание. Общественная палата БМР призывает балаковцев ответственно относиться к выяснению отношений в такой чувствительной сфере, как межнациональное общение. Одно неосторожное слово может спровоцировать конфликт. От каждого из нас напрямую зависит, насколько крепким будет наше межнациональное согласие и единство, — отметил Евгений Запяткин.


Также высказался руководитель азербайджанской диаспоры Балаковского муниципального района и Балаковской общественной организации «Азербайджанский национальный культурный центр «Бирлик» Самедов Логман Ислам Оглы.

— В минувшие выходные в Балакове около одного из увеселительных заведений избили жителя города. По его словам, конфликт возник на национальной почве. Считаю недопустимым такое поведение и осуждаю данный поступок. Обычный бытовой конфликт, произошедший в результате алкогольного опьянения, не должен негативно сказываться на межнациональном согласии в обществе. Сейчас как никогда важно укреплять гармонизацию межнациональных отношений в нашем государстве. Мы живём в одной стране и должны уважать каждого человека, не зависимо от его национальности. Именно в дружбе народов – единство России! Наша страна многонациональная. Она всегда славилась богатыми духовными и культурными ценностями, — сказал Самедов.