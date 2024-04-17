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В регионе растет объем финансовой поддержки малого бизнеса

Новости
В регионе растет объем финансовой поддержки малого бизнеса




По итогам I квартала 2024 года совокупный портфель микрозаймов регионального Фонда микрокредитования субъектов малого предпринимательства составил 361 договор на общую сумму 525,6 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6% процентов.

«Этот устойчивый финансовый показатель деятельности Фонда удалось нарастить за счет увеличения объемов предоставленной льготной финансовой поддержки предпринимателям региона», - подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.

В рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» с начала 2024 года малому и среднему бизнесу региона предоставлено 40 микрозаймов на общую сумму более 76 млн рублей. Наиболее востребованной финансовая поддержка была у предприятий сельского хозяйства (48%), торговли (24%), сферы услуг (14%), производства (8%).


За 3 месяца этого года микрозаймы предоставлены предпринимателям из 11 районов области и города Саратова. Активнее всех поддержкой воспользовались предприниматели города Саратова – 40%, Хвалынского района - 34%, Вольского, Татищевского, Александрово-Гайского районов – от 4 до 5%, Балаковского и Ровенского районов - 3%.

На 1 апреля доля стартапов в портфеле микрозаймов составила 10% от суммы и 24% от количества микрозаймов (или 86 микрозаймов на сумму 53,2 млн рублей).