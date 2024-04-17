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Молодые педагоги получат поддержку на муниципальном уровне

Новости

В регионе продолжается разработка механизмов решения кадровой обеспеченности в системе образования.

Совсем недавно губернатор области Роман Бусаргин инициировал новые меры поддержки молодых специалистов – дополнительные стипендии целевикам педагогических специальностей в вузах и колледжах, оплата обучения целевиков, обучающихся на коммерческой основе, за счет регионального бюджета, а также новый проект для отдаленных территорий «Сельский педагог».

Дополнительно планируется поддерживать специалистов на муниципальном уровне, об этом рассказал заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов:

«Все разработанные механизмы будут эффективны только при совместных усилиях власти на всех уровнях, поэтому будем вместе с муниципалитетами работать над реализацией тех мер, которые были инициированы губернатором. В зависимости от возможностей района, нам необходимо проработать также дополнительную помощь, которой педагоги смогут воспользоваться как во время обучения, так и при трудоустройстве - жилье, проезд, возможность прохождения практики, дополнительные стипендии. Проговорим об этом на ближайшем совещании с районами. Думаю, что наша общая задача – обеспечить детям качественное образование, которое, прежде всего, зависит от педагогов».

Также профильный министр обратил внимание, что молодые специалисты, которые решились заключить целевой договор, должны проходить практику в закрепленной школе, набираться опыта, их должен поддержать коллектив.