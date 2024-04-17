Саратовские пловцы завоевали 8 медалей чемпионата России

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В Саранске продолжается чемпионат России по спорту глухих (плавание).Спортсмены, представляющие наш регион завоевали медали:Филипп Торишний стал победителем среди мужчин на дистанции 400 метров вольным стилем и завоевал бронзовую награду среди мужчин в эстафете 4х200 метров вольным стилем.Кристина Шаяхметова завоевала бронзу среди женщин на дистанции 100 метров брасс, а так же стала бронзовым призером в эстафете 4х100 метров вольным стилем.Вита Саченкова завоевала бронзовую награду среди женщин в эстафете 4х100 метров вольным стилем так же бронзовую награду среди женщин на дистанции 50 метров на спине.Илья Тришкин завоевал бронзовую награду среди мужчин в эстафете 4х200 метров вольным стилем.Анастасия Павлова завоевала бронзовую награду среди женщин в эстафете 4х100 метров вольным стилем.