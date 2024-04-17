17 апреля 2024 СРЕДА
Новости
18:55 | 17 апреля
Общественник: Одно неосторожное слово может спровоцировать конфликт
18:00 | 17 апреля
Молодые педагоги получат поддержку на муниципальном уровне
17:00 | 17 апреля
Саратовские пловцы завоевали 8 медалей чемпионата России
16:00 | 17 апреля
Саратовская область – лидер ПФО по темпу роста частных инвестиций
15:00 | 17 апреля
Юные гандболисты из Белгорода проводят тренировочные сборы в Саратове
14:00 | 17 апреля
Саратовский дуб попал в национальный реестр старовозрастных деревьев России
13:00 | 17 апреля
В Саратовской области пройдет «Диктант Победы»
12:00 | 17 апреля
Субсидию до 250 млн рублей могут получить саратовские компании
11:45 | 17 апреля
В регионе растет объем финансовой поддержки малого бизнеса
11:00 | 17 апреля
На территории области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские пловцы завоевали 8 медалей чемпионата России

Новости
Саратовские пловцы завоевали 8 медалей чемпионата России


В Саранске продолжается чемпионат России по спорту глухих (плавание).

Спортсмены, представляющие наш регион завоевали медали:

Филипп Торишний стал победителем среди мужчин на дистанции 400 метров вольным стилем и завоевал бронзовую награду среди мужчин в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Кристина Шаяхметова завоевала бронзу среди женщин на дистанции 100 метров брасс, а так же стала бронзовым призером в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Вита Саченкова завоевала бронзовую награду среди женщин в эстафете 4х100 метров вольным стилем так же бронзовую награду среди женщин на дистанции 50 метров на спине.

Илья Тришкин завоевал бронзовую награду среди мужчин в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Анастасия Павлова завоевала бронзовую награду среди женщин в эстафете 4х100 метров вольным стилем.