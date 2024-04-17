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Саратовская область – лидер ПФО по темпу роста частных инвестиций

Новости
Саратовская область – лидер ПФО по темпу роста частных инвестиций


Второй год подряд Саратовская область занимает 1 место в ПФО по темпу роста частных инвестиций (темп роста физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий и федерального бюджета). За 2023 год показатель составил 135,4% к уровню 2020 года (в 2022 году — 114,7%).

«Сохранение лидерства по темпу роста частных инвестиций в основной капитал показывает, что регион успешно движется вперед. Этому способствуют получение инвесторами мер государственной поддержки, активизация деятельности региональных компаний на фоне освобождения экономических ниш, выстраивание диалога власти и бизнеса. В рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта особое внимание уделяется обратной связи с инвесторами – работает инвесткомитет при губернаторе области, проходят встречи с региональной инвестиционной группой. Подобные механизмы внедряются и в муниципалитетах», - прокомментировал министр инвестиционной политики области Александр Марченко.

Напомним, объем инвестиций в основной капитал в регионе в 2023 году вырос на 78 млрд рублей по сравнению с 2022 годом и составил 286,5 млрд рублей.