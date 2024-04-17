Юные гандболисты из Белгорода проводят тренировочные сборы в Саратове

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На базе спортивного комплекса «Кристалл» состоялись товарищеские игры по гандболу между воспитанниками областной спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» и воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» из Белгорода.Кроме регулярных тренировочных игр для гостей также запланированы посещения матчей гандбольного клуба «СГАУ-Саратов», физкультурно-массовые мероприятия и проведение различных мастер-классов.Уже сегодня на матче «СГАУ-Саратов» - «Каустик», который пройдет в рамках Суперлиги - чемпионата России по гандболу среди мужских команд сезона 2023/24, зрителями и болельщиками станут воспитанники спортивных школ из Новоузенска, Красноармейска, Энгельса, Белгорода, Саратова. Саратовский клуб готовит для юных болельщиков конкурсы кричалок и плакатов. Самую креативную и активную детскую группу поддержки ждут подарки от гандбольного клуба «СГАУ-Саратов».