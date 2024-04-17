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Саратовский дуб попал в национальный реестр старовозрастных деревьев России

Новости
Саратовский дуб попал в национальный реестр старовозрастных деревьев России


Дуб, произрастающий у подножья Будановой горы в Гагаринском районе Саратова, недалеко от села Багаевка, включен в национальный реестр старовозрастных деревьев РФ программы «Деревья - памятники живой природы» под номером 1381. Об этом сообщил член Саратовского отделения «Русского географического общества» Георгий Неробеев.

Дерево растет в небольшой дубовой роще Багаевского буерака. Дубы произрастают здесь в окружении осин и кустарников, однако старожилы заметно выделяются на их фоне.

Место, где произрастает раритет, входит в особо охраняемую природную территорию – памятник природы «Урочище Буданова гора».

«Дуб – низкоствольный, вегетативного происхождения, имеет достаточно интересную разветвленную раскидистую крону, немного наклонен в сторону дна оврага. Высота дерева составляет 14 метров, ширина кроны 20 метров. Диаметр окружности дерева на высоте 70 см более одного метра. На высоте около трех метров основной ствол дерева расходится на два стволовых побега. Дерево имеет здоровые признаки жизни без усыхания ветвей в верхней части кроны, что свидетельствует о хороших условиях его произрастания. Исходя из размеров раритета и установленного среднего прироста для дубов черешчатых в данном районе, можно предположить, что дереву около 200 лет», - предположил Георгий Неробеев.