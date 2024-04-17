В Саратовской области пройдет «Диктант Победы»

просмотров: 91

26 апреля Саратовская область примет участие в международной акции «Диктант Победы».На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 936 площадок для проведения акции. Все желающие смогут поучаствовать в ней 26 апреля в 13:00 по местному времени как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.В этом году блок вопросов посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам.Подготовиться к «Диктанту Победы» помогут и тренировочные тесты на сайте акции диктантпобеды.рф.Абитуриенты, которые на региональных площадках ответят правильно на все вопросы, смогут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в вузы.